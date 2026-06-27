CdM 2026, RD Congo : « Lumumba Vea » privé du match face à l’Ouzbékistan

Malgré sa défaite contre la Colombie lors de la 2e journée des phases de poules (1-0), la République démocratique du Congo a tout de même l’opportunité de rejoindre les 16es de finale de la Coupe du Monde 2026. Pour cela, les joueurs de Sébastien Desabre devront impérativement s’imposer face à l’Ouzbékistan, cette nuit (1h30). Une rencontre que ne pourra pas suivre le célèbre supporter congolais « Lumumba Vea » dans les tribunes de l’Atalanta Stadium.

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En effet, Michel Kuka Mboladinga - sosie de l’ancien Premier ministre zaïrois Patrice Lumumba - n’a pas obtenu de visa pour entrer aux États-Unis, rapporte L’Équipe. Une situation similaire à celle du premier match de la RD Congo dans ce Mondial face au Portugal (1-1). Le célèbre supporter congolais, devenu un phénomène viral depuis la CAN 2025 au Maroc, avait toutefois pu assister à la rencontre face à la Colombie, au Mexique, et était comme à son habitude resté immobile de la 1ère à la 90e minute de jeu.