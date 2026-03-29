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Belgique : Rudi Garcia livre ses ambitions pour le Mondial 2026

Par Allan Brevi
1 min.
Rudi Garcia sur le banc de touche du Napoli @Maxppp

L’ancien entraîneur de l’OL et de l’OM, Rudi Garcia, s’est confié à Téléfoot et a partagé ses grandes ambitions pour la Coupe du Monde 2026 à la tête de la Belgique. « Quel bilan depuis mon arrivée il y a un an ? Très positif. Nous avons réalisé de bonnes qualifications, je suis heureux. Nous allons jouer un Mondial, ce qui représente le graal pour une nation », a déclaré le coach des Diables Rouges.

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Il a également confié vouloir aller le plus loin possible lors du Mondial, sans se cacher : « quels objectifs cet été ? Je pense qu’il faut distinguer l’objectif de l’ambition. L’ambition, elle, est sans limite. C’est ce que je vais inculquer à mes joueurs : nous avons le droit de rêver. Nous devons aller le plus loin possible dans cette compétition. L’objectif minimum est de sortir des poules, et après, nous verrons ce qu’il se passe. Dans un an ? J’espère vous faire toucher du doigt la Coupe du Monde. »

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