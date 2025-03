Montpellier : réunion de crise entre Jean-Louis Gasset et les dirigeants ce mardi

À la suite d’une nouvelle humiliation à domicile contre Saint-Étienne, qui n’a même pas pu aller à son terme suite aux échauffourées en tribunes, Montpellier s’enfonce dans la crise, et semble s’engluer inexorablement vers la Ligue 2. Ce mardi matin, le manager des Héraultais Jean-Louis Gasset a rencontré Laurent Nicollin et l’équipe dirigeante pour évoquer son avenir à court et moyen terme avec le club.

La suite après cette publicité

«Cela fait cinq mois que je suis revenu chez moi en pensant pouvoir y arriver et ça ne le fait pas. Si on défend comme ça et qu’on ne met pas plus d’envie, alors que l’on joue la survie du club, peut-être que la mission est impossible et que cela signifie qu’on n’a pas le niveau de la Ligue 1», avait constaté Gasset après la rencontre face à l’ASSE. Le coach du MHSC a l’intention de se plier quoi qu’il arrive à la décision de ses dirigeants, quelle qu’elle soit, lui qui était sorti de sa retraite pour aider son club de cœur.