Le PSG et le Bayern en négociations avancées

La suite après cette publicité

Le PSG n’a toujours pas officiellement d’entraîneur mais son mercato a déjà bien progressé, d’Ugarte à Asensio en passant par Skriniar. Et une quatrième recrue ne devrait plus tarder. En effet, selon nos informations, les négociations avec le Bayern Munich sont à un stade très avancées pour le transfert de Lucas Hernandez.

Le défenseur français, âgé de 27 ans, est de son côté conquis depuis longtemps par le PSG et attend que l’accord soit trouvé entre les clubs. Tout est OK du côté du joueur et il faut attendre désormais la dernière ligne droite dans les négociations entre les dirigeants parisiens et munichois.

À lire

Le PSG et le Real Madrid jouent la montre pour Kylian Mbappé