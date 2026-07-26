Santos : Neymar s’offre déjà un retour polémique et remarqué après la Coupe du Monde

Peu à peu, les joueurs qui ont disputé la Coupe du Monde 2026 rentrent dans leurs clubs, alors que la saison est proche de commencer, voire est en cours pour ceux qui évoluent en Amérique. Nicolas Otamendi, finaliste il y a moins d’une semaine, a par exemple joué cette nuit face à Barracas Central. Neymar lui n’a pas eu la chance d’aller jusqu’en finale, avec une piteuse élimination dès les huitièmes de finale, mais il est lui aussi de retour après des vacances plus ou moins méritées…

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Un temps de repos très critiqué au pays, où beaucoup s’attendaient à le voir renaître de ses cendres au Mondial, ce qui ne s’est clairement pas produit. Entre parties de poker pendant que Santos jouait, séjours à Las Vegas et nouvelles apparitions médiatiques, il était encore dans la tourmente, avant son retour sur les terrains dans la nuit, face à Chapecoense en championnat. Et cette fois, l’ancien du PSG a répondu présent.

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Un doublé… et une célébration forte

Il a effectivement inscrit les deux buts de son équipe, qui a dû se contenter d’un 2-2 contre la lanterne rouge du championnat brésilien. Le premier, d’une belle frappe ajustée poteau opposé après un une-deux dans la surface, puis, sur penalty. Après son premier but, il avait aussi célébré de façon revendicative, mimant une partie de poker, répondant ainsi clairement à ses détracteurs. De plus, le carton jaune qu’il a reçu plus tard dans la partie le privera du prochain match, face à l’Athletico Paranaense.

De quoi faire taire les critiques ? Pas vraiment. « Puisse-t-il prendre cette fin d’aventure avec Santos au sérieux et contribuer à ce que l’équipe ne s’effondre pas », souhaite par exemple UOL Esporte. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans se sont aussi emportés. « Il ne grandira donc jamais » ou « un but contre le très puissant Chapecoense » sont par exemple des analyses qu’on a pu lire dans la twittosphère brésilienne. Autant dire que Neymar a encore beaucoup à prouver…