Le FC Barcelone s’offre le pari Karim Adeyemi !

Champion d’Espagne la saison dernière, le FC Barcelone a toutefois échoué en quart de finale de la Ligue des Champions contre l’Atlético de Madrid. Ambitieux et voulant l’emporter sur les deux tableaux, le club catalan a déjà entamé son mercato avec un gros transfert puisque l’ailier anglais, Anthony Gordon (25 ans) a débarqué de Newcastle pour 80 millions d’euros.

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Après avoir laissé partir certains éléments comme Ansu Fati (AS Monaco), Iñaki Peña (Panathinaikos) et Robert Lewandowski (Chicago), le FC Barcelone est reparti à l’attaque et s’est trouvé un élément polyvalent. Capable de joueur ailier droit comme dans l’axe, Karim Adeyemi (24 ans) a vite été identifié comme une opportunité à saisir.

Une opportunité de marché

Le joueur révélé au Red Bull Salzbourg et arrivé dans la Ruhr en 2022 arrivait à un an de la fin de son contrat. Restant sur une saison honorable (10 buts et 6 passes décisives en 39 matches), il n’a toutefois pas convaincu le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann de le convoquer cet été pour la Coupe du Monde 2026.

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Néanmoins, le potentiel est toujours présent du côté du natif de Munich et le FC Barcelone l’a bien noté. Les Blaugranas ont ainsi réussi à convaincre le Borussia Dortmund avec une offre de 22 millions d’euros fixes et des bonus pouvant faire monter la note aux alentours de 30 millions d’euros. Le joueur a lui accepté un contrat de 5 ans. « Le FC Barcelone et le Borussia Dortmund ont trouvé un accord pour le transfert de l’attaquant Karim Adeyemi, qui signe un contrat jusqu’en 2031. L’attaquant allemand arrive du Borussia Dortmund et retrouve Hansi Flick, qu’il a côtoyé en sélection allemande», peut-on lire dans un communiqué.