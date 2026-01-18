AC Milan : l’avenir de Mike Maignan toujours incertain

L’avenir de Mike Maignan à l’AC Milan reste en suspens. Contrairement à certaines informations relayées en Italie, aucun accord n’a encore été trouvé entre le club lombard et le gardien français pour une prolongation de contrat d’après L’Équipe. Les discussions ont bien été engagées ces dernières semaines, dans un climat jugé positif, mais elles n’ont pour l’instant débouché sur aucune avancée décisive.

De nouveaux échanges ont récemment eu lieu à Milan, sans pour autant rapprocher significativement les positions des deux parties. À 5 mois de la fin de son bail, le capitaine des Rossoneri conserve une marge de manœuvre importante et étudie ses options. La Premier League apparaît notamment comme une destination crédible pour le portier de 30 ans, désireux de sécuriser le contrat le plus important de sa carrière. Malgré un palmarès déjà bien garni, Maignan pourrait être tenté par un nouveau défi à la hauteur de son statut et de ses ambitions sportives. Affaire à suivre…