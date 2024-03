Islande : Andri, le fils d’Eidur Gudjohnsen qui essaye de marcher dans les pas de son père

Chez les Guðjohnsen, le football est une histoire de famille. Âgé de 62 ans, Arnór Guðjohnsen est un ancien attaquant islandais (73 capes, 14 buts) passé par Lokeren, Anderlecht et les Girondins de Bordeaux qui aura marqué son époque à l’échelle du football islandais. Mais le 24 avril 1996 c’est l’histoire du football tout court qu’il va marquer en se voyant remplacer par … Son jeune fils Eiður Guðjohnsen (il aura également un autre fils Arnór Borg qui a 23 ans et évolue actuellement au FH Hafnarfjördur en Islande). Très connu puisqu’il est tout simplement le plus grand joueur de l’histoire du football islandais, Eiður Guðjohnsen aura livré une carrière immense en remportant la Ligue des Champions 2009, la Premier League en 2005 et en 2006 ou encore la Liga en 2009. Révélé à Bolton, explosant à Chelsea et atteignant le Graal dans un rôle de joker de luxe au FC Barcelone, Eiður Guðjohnsen aura offert une belle visibilité au football islandais et y aura vécu la plus belle page de son histoire avec la participation à l’Euro 2016 et un quart de finale en sortant l’Angleterre au tour précédent.

Légende locale, Eiður Guðjohnsen a donc fourni un bel héritage footballistique et cela ne se résume pas à sa carrière de joueur. En effet, trois de ses enfants sont actuellement footballeurs. L’aîné Sveinn Aron Guðjohnsen (25 ans) a déjà connu 20 capes avec l’Islande depuis 2021 (2 buts). Après un début de carrière assez mouvementé où il est passé par le club de Spezia, Odense et Elfsborg, il a rejoint en janvier dernier le club de D2 allemande (16e/18 ndlr) du Hansa Rostock où il occupe un rôle de remplaçant. Une carrière loin de celle qu’a connu son père, mais qui reste tout à fait honnête pour lui qui figure parmi les meilleurs attaquants de son pays. Plus jeune, Daníel Guðjohnsen (18 ans) a quitté le Real Madrid à l’été 2022 pour Malmö où il ne compte qu’une apparition pour le moment. Il figure en sélection U19 de l’Islande. Le troisième frère qui est le deuxième en termes d’âge est Andri Guðjohnsen (22 ans) et c’est pour le moment celui qui s’en sort le mieux.

Le Real Madrid, un échec en Suède et un rebond au Danemark

Passé par les équipes jeunes du Real Madrid comme Daníel, Andri Guðjohnsen est un attaquant comme son père, ses deux frères, son oncle et son grand-père. Appelé en sélection en septembre 2021 alors qu’il commençait seulement à être convoqué en Castilla avec le Real Madrid, il est incontournable dans le groupe et a su déjà marquer 6 buts et délivrer 1 offrande en 21 apparitions avec la sélection islandaise. Un bel impact pour le buteur qui est le premier remplaçant d’Orri Óskarsson (Copenhague) et d’Albert Guðmundsson (Genoa). Si cela s’est bien passé comme prévu avec la sélection islandaise, Andri Guðjohnsen a eu plus de mal en club. Bloqué au Real Madrid (21 apparitions, 4 buts et 1 offrande avec la Castilla en 2021/2022 avec un faible temps de jeu), il a décidé de partir à l’été 2022 pour la Suède et l’IFK Norrköping. Un choix pas si payant. Remplaçant dans une équipe jouant le bas de tableau (12e), il a marqué à une seule reprise en 13 apparitions lors de la première saison avant de passer son deuxième exercice comme un fantôme avec le club suédois (20 matches disputés pour 0 but).

Une mauvaise expérience qui n’a pourtant pas freiné Andri Guðjohnsen. Parti en prêt au Danemark dans un championnat pourtant plus difficile, il a rejoint le club du Lyngby BK. La situation s’est bien arrangée pour lui puisqu’il est en confiance et s’est vite imposé comme l’attaquant vedette de son équipe. Auteur de 10 buts (8 en championnat) et 1 offrande en 23 matches (18 de championnat), il n’est qu’à deux longueurs des meilleurs buteurs Nicolai Vallys (Brondby), Cho Gue-sung (Midtjylland) et Alexander Lind (Silkeborg). Homme fort de son équipe qu’il aide pour la lutte pour le maintien (4 points d’avance sur la zone rouge), Andri Guðjohnsen a su convaincre.

Son ancien coach Freyr Alexandersson disait d’ailleurs ceci en octobre dernier dans des propos recueillis par Ugeavisen : «il est juste en très bonne forme et il a beaucoup de confiance en ce moment. C’est un joueur très talentueux. Il a toujours été prévu de le signer définitivement. Le transfert a été un peu rapide à digérer, mais j’espère vraiment que nous parviendrons bientôt à le conserver, afin qu’il puisse rester au club.» Le principal intéressé est lui épanoui : «je travaille très dur sur le terrain et je suis content que ça se passe si bien. Mais il n’y a pas que moi qui suis bon, toute l’équipe se porte à merveille. Le club m’a accueilli comme l’un des leurs, et c’est un club fantastique, mais je n’ai pas encore décidé d’un changement permanent.» Alors que Lyngby tentera tout pour le garder, Andri Guðjohnsen sera un homme convoité. Fotbolti faisait notamment état d’un intérêt du plus grand club danois, le FC Copenhague. En outre, Andri Guðjohnsen a disputé ce mardi soir contre l’Ukraine un barrage pour participer à l’Euro 2024. Malheureusement pour lui, son pays s’est incliné 2-1 mais la possibilité de connaître une participation à cette compétition comme son père un jour n’est pas quelque chose d’impossible pour Andri Guðjohnsen.