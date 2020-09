Imbroglio autour du transfert de Marcos Paulo à l'OM

La suite après cette publicité

Viendra ou viendra pas ? La situation de Marcos Paulo a de quoi interroger. En début de semaine, nous affirmions que le jeune attaquant (19 ans), sous contrat jusqu'en 2021 avec Fluminense, était attendu dans les prochains jours à l'OM. André Villas-Boas avait déjà vendu une partie de la mèche en conférence de presse dimanche soir après le nul contre le LOSC, affirmant "qu'une pépite brésilienne" allait arriver. Sauf que vendredi, ce n'est pas Marcos Paulo qui a débarqué mais Luis Henrique.

L'avant-centre de Três Passos AC, qui l'avait prêté à Botafogo, a lui 18 ans et a été officialisé hier par le club phocéen. Sa durée de contrat n'a pas été précisée, mais il est capable d'évoluer à différents postes en attaque. A priori, le recrutement d'un renfort offensif devrait s'arrêter là mais l'actualité autour de Marcos Paulo n'est visiblement pas terminée. C'est en tout cas ce qu'il faut croire après les dernières déclarations du coordinateur technique du centre de formation de Fluminense.

Le club confirme à demi-mot un départ de Marcos Paulo à l'OM, pas l'agent

Interrogé par le média portugais Maisfutebol, Duílio affirme que Marcos Paulo s'apprête à partir à l'OM. «Les supporters de Fluminense étaient très mécontents du départ d'Evanilson (pour Porto) mais le club traverse une période financière difficile. Nous devons vendre nos plus beaux joyaux. Maintenant, Marcos Paulo va partir pour Marseille et il y a quelques jours, nous avons signé un contrat professionnel avec Gabriel Lyra, qui n'a que 16 ans. C'est un milieu offensif de qualité, très fort physiquement.»

Voilà qui vient relancer le dossier mais dans le même temps, l'agent du joueur, qui possède la double nationalité brésilienne et portugaise grâce à son grand-père (il est même international U19 portugais) a démenti hier soir toute forme de négociation avec le club de la Canebière auprès de Canal Plus. Forcément, cela laisse plus de questions que de réponses. Mais ce matin, L'Equipe nous apprenait que les départs de Mitroglou, Germain et Radonjic étaient toujours souhaités. Si jamais deux des trois éléments cités venaient à partir, un renfort supplémentaire ne serait pas de trop...