Liga, droits TV : le Barça a touché plus d'argent que le Real Madrid

Si le FC Barcelone est loin derrière le Real Madrid au classement de la Liga, les Barcelonais sont au moins devant leur ennemi juré dans un domaine : les droits télévisuels. La Liga a ainsi dévoilé les sommes touchées par chacune des équipes de première et deuxième division sur la saison dernière, et les Barcelonais ont gagné plus d'argent que les Merengues (165,6 contre 163 millions d'euros).

On rappelle que la répartition de ces droits est grandement basée sur l'audience de chaque club, ainsi que les performances sportives lors des saisons précédentes. On notera que l'Atlético a lui touché 130,1 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid a peut-être touché 2,6 millions de moins que le Barça, mais sa situation financière reste bien plus saine...