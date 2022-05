Hervé Renard prolonge avec l'Arabie saoudite

En poste depuis 2019 sur le banc de l'Arabie saoudite, Hervé Renard prolonge son contrat jusqu'en 2027 avec la sélection du pays du Golfe. En 28 matchs sur le banc, il en a remporté 18, pour seulement 4 défaites et il a surtout réussi à qualifier son équipe pour la Coupe du Monde au Qatar.

«Dès mon arrivée, je me suis senti comme l'un des vôtres. J'ai ressenti la passion du football. Le désir de réussite et de gloire des gens. J'ai vu un pays rempli de joueurs jeunes et talentueux. Nous avons atteint notre premier objectif, travaillons ensemble pour le reste. Je suis ici pour rester. »