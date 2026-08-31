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Liverpool négocie avec l’ASSE pour N’Guessan

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
Nguessan avec l'ASSE @Maxppp

L’AS Saint-Etienne n’a pas caché que les portes étaient ouvertes pour sa pépite Djylian N’Guessan, âgé de 18 ans. Car le contrat de l’attaquant se termine en 2027, ce qui ne laisse finalement guère d’alternative.

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Et selon nos informations, l’ASSE est en négociations avancées avec Liverpool pour le transfert de N’Guessan, qui serait considéré par les Reds comme un grand espoir pour le futur. Il reste quelques heures pour boucler le dossier… ou pas.

Pub. le - MAJ le
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