Le derby de Tripoli vire au cauchemar

C’était une grande affiche qui se disputait ce mercredi entre Al-Ahli et Al-Ittihad, deux clubs de Tripoli. Un derby chaud bouillant, qui n’est cette fois-ci pas allé à son terme. L’Équipe rapporte un véritable déchaînement de violence qui s’est produit au cours de la rencontre, allant jusqu’à forcer l’arbitre à stopper le match. Alors que tout se déroulait normalement, l’ouverture du score d’Al-Ittihad à la 39e minute, par l’intermédiaire d’un coup-franc de Nawfel Zerhouni, a mis le feu aux poudres. Une bagarre s’est alors déclenchée entre les joueurs des deux équipes, forçant l’homme en noir à d’abord interrompre la partie provisoirement, avant d’y mettre fin quelques instants plus tard.

Le match se jouait à huit clos, mais pourtant, des supporters des deux écuries sont parvenus à pénétrer dans l’enceinte, provoquant affrontements et scènes de chaos. Les joueurs et les staffs ont alors quitté la pelouse pour se mettre en sécurité. Comme si cela n’était pas suffisant, des tirs à balles réelles ont été signalés, avec pour cible des supporters d’Al-Ahli. Le bus d’Al-Ittihad a quant à lui été incendié. Fabio José Costa, qui était au sifflet, a également été blessé, tandis que la violence s’est déchaînée au sein de la capitale libyenne toute la soirée. Face à ces tragiques évènements, Al-Ahli et Al-Ittihad ont publié un communiqué condamnant ces violences et appelant au calme. Les deux clubs ont aussi demandé l’ouverture d’une enquête approfondie.