Supercoupe des Pays-Bas : l’AZ Alkmaar humilie le PSV

Ce dimanche, le PSV Eindhoven - champion d’Eredivisie - affrontait l’AZ Alkmaar - vainqueur de la Coupe - en finale de la Supercoupe des Pays-Bas. À domicile, dans son enceinte du Philips Stadion, la formation de Peter Bosz a été terrassée par l’équipe de Leeroy Echteld (0-4). Réduits à 10 après le carton rouge de Joey Veerman (9e), les champions des Pays-Bas en titre ont subi la loi des visiteurs. Mexx Meerdink donnait l’avantage aux siens de la tête avant la demi-heure de jeu (25e).

La suite après cette publicité

En seconde période, Weslley Pinto réalisait le break (51e), avant que Dijkstra ne porte le score à 0-3 (59e). Ro-Zangelo Daal, passeur décisif précédemment, portait le coup de grâce à la 66e minute, permettant ainsi à l’AZ de remporter le premier titre de cette saison 2026/2027 aux Pays-Bas. Le tout, à six jours du début de la nouvelle saison d’Eredivisie.