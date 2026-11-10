Bayern : la réponse très floue de Max Eberl sur la clause d’Upamecano

Alors que Dayot Upamecano a prolongé son bail au Bayern Munich en février dernier, l’existence d’une clause libératoire à hauteur de 65 millions d’euros suscite de vives interrogations en Allemagne. Une somme dérisoire sur le marché actuel pour un défenseur central de cette stature, susceptible d’attirer l’attention des plus grands cadors européens dès l’été prochain. Interrogé par la presse allemande à ce sujet, Max Eberl a fermement refusé d’éclaircir les termes du contrat du Français, bottant en touche avec précaution.

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Face aux rumeurs persistantes, le directeur sportif munichois s’est contenté d’exprimer son soulagement d’avoir verrouillé l’international tricolore, assurant que le joueur se sentait particulièrement épanoui en Bavière. « Je ne suis pas là pour détailler les contrats. Une chose est sûre : nous avons prolongé le contrat d’Upamecano, nous en sommes ravis et, pour être honnête, il se sent parfaitement à son aise ici », a déclaré le dirigeant du Bayern Munich. De son côté, après la victoire contre Mayence en Bundesliga, Dayot Upamecano va rejoindre les Bleus et Zinédine Zidane pour le rassemblement de novembre.