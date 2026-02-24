Du monde amateur à l’Inter Milan, l’irrésistible ascension de Yanis Massolin

Il y a des trajectoires de carrière qui mettent plus de temps que d’autres à se dessiner. Celle de Yanis Massolin est pour le moins sinusoïdale. A l’heure où nous écrivons ces lignes, tout roule pour le milieu de 23 ans. Auteur d’une très belle cuvée en Serie B avec Modène, le milieu compte 2 buts et autant de passes décisives en 18 rencontres. Un bilan statistique auquel il faut ajouter des performances remarquables sur le terrain et qui sont saluées en permanence par la presse italienne, sous le charme du gaucher d’1m97. Et avec toute cette dynamique positive autour de lui, le natif de Moulins a tapé dans l’œil de l’Inter Milan qui a sécurisé son arrivée pour l’été prochain contre 5,5 millions d’euros, bonus compris. Pourtant, avant ce dénouement heureux et qui promet pour la suite, rien ne prédestinait Massolin à cette ascension merveilleuse.

Yanis Massolin est un pur produit du monde amateur avant Clermont et la Belgique

Né à Moulins, Massolin a joué pendant de nombreuses années à l’AS Moulins dans sa jeunesse. En 2015, il tente sa chance en Savoie où il évolue du côté de Thonon puis Annemasse. Jusqu’ici, aucun centre de formation ne s’intéresse vraiment à lui. Après quelques expériences en Suisse, il revient dans sa ville natale pour évoluer dans les divisions amateures en France avec Moulins-Yzeure. Une seule saison en National 2 suffira pour qu’il soit enrôlé par Clermont, intrigué par son profil qui allie technique et puissance. On est alors en 2022 et le fils de Richard Massolin, ancien professionnel, est encore à la recherche de cette expérience qui va lui permettre de réellement lancer sa carrière. Déterminé à réussir en Auvergne, il évolue sous les ordres de Pascal Gastien, qui vise le maintien en Ligue 1. Finalement, au terme d’une belle saison, Clermont termine à la 8e place.

Dans cette saison mémorable, Gastien, interrogé par nos soins, se souvient également des premiers pas timides, mais assidus, du jeune joueur dans son effectif : «il avait une très bonne technique par rapport à sa morphologie. Il sentait le jeu. Il manquait de constance, il venait d’Yzeure. Malgré son talent, c’était parfois inégal. Il était assez timide mais on sentait qu’il était très réfléchi. Il avait beaucoup de tempérament sur le terrain, il savait être agressif sur le terrain. J’ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec lui car on sentait un jeune homme qui avait envie d’aller loin. Il était très à l’écoute et était irréprochable dans son attitude.» Durant l’édition 2022-2023, le milieu longiligne a démarré avec la réserve pour compenser son manque d’expérience à ce niveau. Rapidement trop fort, il a ainsi grappillé ses premières minutes avec le groupe professionnel et terminera la saison avec 7 matches au compteur. Désireux d’obtenir plus de temps de jeu, il s’est engagé à Francs-Borains, dans l’antichambre de l’élite belge, l’été suivant.

Son élégance a conquis l’Italie

Après deux saisons pleines en Belgique où il s’est affirmé et a été l’un des meilleurs joueurs de la deuxième division belge, il a été recruté contre 700 000 euros par Modène l’été dernier. N’ayant jamais connu de centre de formation, le milieu de terrain suit les conseils de son agent Yvan Le Mée qui lui suggère de rejoindre l’autre côté des Alpes pour travailler sur les nombreux points qu’il n’a pas pu assimiler sans centre de formation : «l’Italie est le meilleur championnat pour rattraper ce retard, nous a confessé l’agent. Quand tu ne fais pas 250 entraînements par an de tes 12 à 18 ans, tu prends forcément du retard. Il joue beaucoup sur sa qualité technique et sa vision du jeu pour compenser ce retard. Physiquement, il a pris 6 kilos depuis son arrivée à Modène cet été, ce qui fait qu’il est devenu un monstre physiquement.»

C’est un peu la même direction prise par Ange-Yoan Bonny, qui, déjà sous les instructions de Le Mée, avait signé en Italie il y a quelques années avant de rejoindre l’Inter la saison dernière et qui est en train d’exploser avec les Nerazzurri. Les deux hommes n’ont qu’un an d’écart, et leur parcours est assez similaire tant peu d’attentes étaient placées en eux au début de leur carrière. Mais comme avec Bonny, l’arrivée de Massolin en Italie a été un game-changer dans la carrière du joueur. Propulsé titulaire en décembre après avoir vomi en préparation estivale et avoir beaucoup travaillé dans l’ombre, le natif de Moulins s’est éclaté en Serie B. Avec deux buts et deux passes décisives en dix-huit matches cette saison et ce profil très atypique, Massolin réalise la meilleure saison de sa carrière et a trouvé l’endroit parfait pour s’exprimer en Italie. Il aurait même pu compter plus de passes décisives à son actif si ses attaquants avaient été moins maladroits par moment.

Son élégance rend fou en Italie et certains supporters payent même leurs places pour aller voir ce joueur qui subjugue l’Italie par son style absolument spécial. Il y a quelques semaines, Carlo Rivetti, le président de Modène, décrivait même le Français de 23 ans comme un martien. «Il est arrivé à Modène en catimini, nous raconte Benoît Cauet, ancien joueur du PSG et de l’Inter Milan et spécialiste du football italien. Peu de gens le connaissaient. J’avais un peu suivi son parcours en France, il devait encore se faire physiquement mais il avait un profil technique très intéressant. Il a eu des difficultés à s’imposer au début. Il a réussi à s’imposer aujourd’hui. Il doit encore travailler au niveau physique et tactique. Si l’Inter a misé sur lui, ce n’est pas pour rien.» Surnommé le nouveau Rabiot en raison de sa taille et de son pied gauche, il est régulièrement comparé à Josip Ilicic, légende de l’Atalanta Bergame, et qui était considéré comme l’un des dribbleurs les plus élégants du monde lors de ses meilleures années. Cette saison, Massolin compte plus de 30% de dribbles réussis par rapport à la moyenne des joueurs de deuxième division en Italie. Rapide - il a été flashé à 34 km/h lors d’une rencontre de Serie B - Massolin dénote du profil habituel des milieux transalpins. Et finalement, il ne lui aura fallu que six mois en Italie pour intéresser les plus grosses cylindrées du pays. Cet hiver, il était considéré comme le joueur de Serie B que tout le monde voulait recruter à l’échelon supérieur.

L’Inter Milan et un choix international important qui arrivent

Cet hiver, l’Udinese, la Fiorentina, Bologne et trois autres clubs de Serie A le voulaient pour la fin de saison selon nos informations. Et malgré l’œil aiguisé de la Juventus Turin et l’AC Milan sur le joueur, c’est finalement l’Inter qui a eu le dernier mot en proposant la bonne formule car Modène ne voulait absolument pas perdre son meilleur joueur pour la fin de saison. Une situation qui permet également au joueur d’amasser énormément de temps de jeu avant son arrivée dans le grand bain cet été. «C’est un club avec de grandes ambitions, poursuit Cauet. Il devra montrer de l’enthousiasme pour se mettre au diapason directement. S’il continue comme ça à Modène, il peut s’imposer la saison prochaine à l’Inter Milan même si l’Inter peut également décider de le prêter dans un autre club de Serie A l’an prochain pour s’aguerrir. S’il a été pris, c’est qu’il a les qualités techniques mais il devra encore travailler. C’est un très bon joueur et tout dépend de lui maintenant.»

De son côté, Pascal Gastien avoue qu’il est surpris à moitié de voir l’incroyable trajectoire qu’a pris la carrière de son ancien joueur : «je suis surpris car aller à l’Inter, c’est quelque chose qui me semblait difficile quand je l’avais eu sous mes ordres, observe Pascal Gastien. Mais à la fois, je ne suis pas surpris car ce genre de clubs s’intéresse toujours avec des joueurs qui ont un tel talent. Son parcours est inspirant et montre qu’on peut arriver haut si l’on s’en donne les moyens.» Au-delà de son arrivée à l’Inter Milan cet été, Massolin a un autre dossier brûlant à gérer dans les prochains mois. Né d’un père martiniquais et d’une mère algérienne, le milieu de terrain de 23 ans a également du sang espagnol avec sa grand-mère paternelle. Dès lors, le joueur de 23 ans a l’embarras du choix pour son avenir international. Toujours à la recherche de sang neuf pour renforcer la sélection, la FAF (Fédération algérienne de football) aurait pris des premiers contacts pour convoquer le joueur à l’avenir. Problème, il n’a pas encore de passeport algérien. Selon nos informations, le joueur ne ferme aucune porte de ce côté-là et pourrait rejoindre les Fennecs à l’avenir. Même si sa progression pourrait être tellement folle qu’un sélectionneur d’origine algérienne ne décide de l’appeler à l’avenir en Equipe de France…Reste à savoir quel sera le choix du joueur, qui va déjà devoir gérer une adaptation dans l’un des plus grands clubs d’Europe cet été.