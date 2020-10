Anthony Knockaert quitte Fulham pour Nottingham Forest

Prêté par Brighton à Fulham l'été dernier (4,5 M€), Anthony Knockaert avait participé à 45 matches de Championship et grandement contribué à la remontée dans l'élite des Cottagers. Définitivement transféré dans l'ouest de Londres il y a quelques semaines, le Roubaisien de 28 ans n'a participé à aucune rencontre de Premier League lors du début de saison.

Auteur de trois petites apparitions en EFL Cup, malgré un transfert à 11,5 millions d'euros et un contrat pouvant courir jusqu'en 2024, l'ailier gaucher a finalement été prêté en Championship cet après-midi. «Anthony Knockaert a rejoint la forêt de Nottingham en prêt jusqu'au 7 janvier 2021», annonce Fulham dans un communiqué. Anthony Knockaert rejoint l'arrière droit des Cottagers Cyrus Christie, également prêté au City Ground. Nottingham Forest est 22e de Championship et compte 4 défaites en autant de matches disputés cette saison.

