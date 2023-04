Ligue 1 : réduit à 10, Montpellier s’offre Rennes au forceps !

Alors que Lille a été accroché par Auxerre hier (1-1), le Stade Rennais (6e) pouvait revenir à la hauteur des Nordistes pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Pour se faire, il fallait aller chercher la victoire sur la pelouse de Montpellier (13e). Disposant de cinq points d’avance sur la zone rouge, les Héraultais avaient l’occasion de prendre une belle option sur le maintien. À domicile, Michel Der Zakarian optait pour un 4-2-3-1 avec Benjamin Lecomte dans les cages derrière Falaye Sacko, Christopher Jullien, Kiki Kouyaté et Issiaga Sylla. Le double pivot était assuré par Jordan Ferri et Léo Leroy. Seul en pointe, Elye Wahi était soutenu par Arnaud Nordin, Téji Savanier et Whabi Khazri. De leur côté, les Bretons misaient sur un 4-3-3 avec Steve Mandanda comme dernier rempart. Devant lui, Hamari Traoré, Warmed Omari, Arthur Theate et Birger Meling composaient la défense. Lesley Ugochukwu était placé en sentinelle auprès de Benjamin Bourigeaud et Flavien Tait. Enfin, Jeremy Doku, Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri étaient associés en attaque.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 4 Monaco 61 32 18 7 7 66 46 20 5 Lille 56 32 16 8 8 57 40 17 6 Rennes 53 32 16 5 11 51 34 17 7 Lyon 50 31 14 8 9 49 34 15 8 Reims 47 32 11 14 7 40 34 6 Voir le classement complet

Le match démarrait sur un bon rythme avec une percée d’Arnaud Nordin qui était bloqué par Warmed Omari (2e) puis Téji Savanier tombait sur Jeremy Doku venu défendre (4e). En souffrance face aux assauts montpelliérains, Rennes se dégageait ensuite en catastrophe après une remise de Wahbi Khazri dans la surface (6e). Puis après cette bonne entame des Héraultais, les débats se rééquilibraient entre deux équipes entreprenantes. Peu après la demi-heure de jeu, le Stade Rennais plaçait ensuite un coup d’accélérateur. Hamari Traoré centrait et un mauvais dégagement de Falaye Sacko profitait à Arnaud Kalimuendo. Le tir de l’ancien Parisien était repoussé par Benjamin Lecomte (32e). Le portier de Montpellier était particulièrement inspiré ce dimanche puisque sur un centre d’Arnaud Kalimuendo repris du gauche par Benjamin Bourigeaud (35e), il claquait une nouvelle parade.

Les initiatives rennaises se poursuivaient et juste avant la pause, Jeremy Doku mettait sur orbite Hamari Traoré côté droit. Le Malien centrait en retrait vers le second poteau pour Amine Gouiri dont la reprise à bout portant n’accrochait pas le cadre (44e). Finalement, les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score de parité nul et vierge. Revenant galvanisé par cette fin de premier acte intéressant, le Stade Rennais poussait Montpellier à l’erreur et plus particulièrement Téji Savanier. Auteur d’une sacrée semelle sur Lesley Ugochukwu, il était expulsé et laissait son équipe en infériorité numérique pour la fin de rencontre (55e). Le Stade Rennais prenait alors le contrôle du jeu de manière plus affirmée et dictait son tempo dans le camp héraultais pour débloquer la situation. À la réception d’un ballon flottant devant la surface côté gauche, Benjamin Bourigeaud tentait une frappe croisée qui terminait dans les gants de Benjamin Lecomte (67e).

Puis Amine Gouiri qui était trouvé sur la gauche de la surface voyait sa tentative être contrée (71e). Sur un centre de Benjamin Bourigeaud sur la droite vers le second poteau, Amine Gouiri remisait de la tête devant le but pour Karl Toko Ekambi. Ce dernier tentait un ciseau qui passait au-dessus du cadre (77e). Dominé, Montpellier résistait et faisait mieux que cela. Sur coup franc, Christopher Jullien s’élevait sur la droite de la surface et remisait de la tête devant le but. Il trouvait parfaitement Stephy Mavididi qui propulsait à son tour un coup de casque au fond des filets (1-0, 84e). Un sacré coup sur la tête pour Rennes qui avait du mal à se procurer des occasions franches. Benjamin Bourigeaud réalisait une belle reprise mais ne trouvait pas le cadre impuissant comme son équipe (90e +2). Avec cette victoire 1-0, Montpellier prend huit points d’avance sur Brest le premier relégable et se rapproche du maintien. Pour le Stade Rennais en revanche, l’Europe s’éloigne avec toujours trois points d’écart avec Lille qui reste cinquième.