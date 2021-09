Arsenal : Thierry Henry réaffirme la position de Daniel Ek pour le rachat du club

Daniel Ek n'a pas l'intention de partir et compte bien aller au bout de son projet de rachat d'Arsenal. Voilà ce que Thierry Henry a une nouvelle fois rappelé ce lundi au micro de Sky Sports, où il officie en tant que consultant, au sujet du patron de Spotify. Le milliardaire suédois de 38 ans se heurte toutefois pour le moment au refus catégorique de la famille Kroenke, propriétaire des Gunners et très critiquée par les fans, de vendre le club nord londonien, malgré une offre de près de 2,1 milliards d'euros soumise en mai dernier.

«Pour pouvoir y arriver, il faut que quelqu'un réponde de l'autre côté. Ce n'est pas encore arrivé mais nous, lui (Daniel Ek) et moi, sommes là pour rester», a expliqué le meilleur buteur de l'histoire des Bleus dans le Monday Night Football sur Sky, avant de poursuivre. «Nous verrons ce qui va se passer. Mais pour le moment, nous savourons la victoire d'hier (3-1, dimanche contre Tottenham en Premier League, à laquelle Henry et Ek ont assisté ensemble, NDLR). Il n'y a pas de dialogue pour le moment et je sens que ça va être un long processus. Je l'ai dit la dernière fois (en mai) que j'étais dans le coup. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas vraiment.» «Titi» Henry est prêt à s'engager aux côtés de Denis Bergkamp notamment en cas de rachat d'Arsenal par Daniel Ek pour remettre ce club qu'il aime tant sur le toit de l'Europe.