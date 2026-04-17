Didier Deschamps ne fait pas l’unanimité à Madrid…

C’est la suite logique des choses. Avec l’élimination du Real Madrid en Ligue des Champions, la presse espagnole fait désormais ses choux gras sur les choix qui seront faits pour la saison prochaine. Sauf miracle lors des sept dernières journées de Liga, la Casa Blanca sait qu’elle s’apprête à boucler une deuxième saison sans trophées majeurs dans son escarcelle. Une situation qui n’a forcément pas plu à Florentino Pérez, venu recadrer ses joueurs dans le vestiaire de l’Allianz Arena avant-hier soir. Et après ? Sans surprise, le thème du futur entraîneur des Merengues est devenu le principal sujet de discussion. Nommé en janvier dernier pour remplacer Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa n’a pas vraiment fait mieux que son ancien coéquipier du Real. Ces dernières semaines, plusieurs noms ont d’ailleurs été cités pour le remplacer : Didier Deschamps, Mauricio Pochettino ou encore Jürgen Klopp.

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Cependant, d’après le célèbre présentateur d’El Chiringuito proche de Florentino Pérez, Josep Pedrerol, le sort d’Arbeloa est encore loin d’avoir été scellé. Mieux, le journaliste assure même qu’un des noms cités ci-dessus a été écarté. « Il va y avoir une réunion entre Florentino Pérez et Alvaro Arbeloa ces prochains jours afin de faire le point sur la saison. (…) Arbeloa n’est pas viré. Les informations indiquant qu’Arbeloa va être mis à la porte sont fausses. Les deux tireront les conclusions et prendront une décision. Ce que le club sait, c’est que le vestiaire est avec Arbeloa, qu’il soutient le maintien de son coach. Le club ne le considère pas comme le responsable de la situation. Virer Arbeloa n’est pas quelque chose de sûr. Il n’y a aucune possibilité de voir Klopp. Sortez-vous ça de la tête. Il n’est pas prévu de recruter Klopp. Arbeloa pourrait continuer, mais ce sera un long feuilleton. Une décision définitive viendra après la réunion entre Arbeloa et Pérez. »

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Fin de la piste Deschamps ?

Maintenir Arbeloa, une version qui est loin d’être utopique pour les médias espagnols. « Il y a de meilleurs entraîneurs qu’Arbeloa. Mais si tu prends, par exemple Arteta, et que ça se passe comme avec Xabi Alonso et que tu ne lui fais plus confiance après quatre matches, reste avec quelqu’un de la maison », a déclaré Guille Uzquiano, journaliste à la radio Cadena COPE. Privilégier la stabilité au lieu de tenter un énième pari, telle est l’une des bouées de sauvetage d’Arbeloa. Mais pas seulement. Toujours au micro de la COPE, le journaliste Abraham Romero explique que le Real Madrid ne souhaiterait plus miser sur un coach jeune et préfèrerait un coach de renom s’il décide de se séparer d’Arbeloa. Mais là encore, les événements pourraient jouer en faveur de l’entraîneur actuel de la Casa Blanca.

« Le cas d’Arbeloa, c’est un peu comme Xabi Alonso en décembre dernier, c’est-à-dire que ça dépend si le club trouve un remplaçant. (…) Pochettino serait l’option la plus facile au niveau contractuelle (l’Argentin sera libre après la Coupe du Monde, ndlr). (…) Madrid veut un entraîneur de poids, capable de gérer les égos. Un coach d’expérience. Je doute qu’ils refassent le coup avec des entraîneurs comme Nagelsmann ou Fabregas. » Outre Pochettino, le profil de Didier Deschamps avait également été cité parmi les coachs de renom capables de gérer un vestiaire de stars. Mais dans son édition du jour, L’Équipe indique que le clan du sélectionneur de l’équipe de France a balayé cette rumeur et que le nom de DD ne ferait pas l’unanimité chez les socios madrilènes. Encore un fait qui joue en faveur d’Arbeloa…