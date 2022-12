Liverpool : Virgil van Dijk tacle Manchester United pour Cody Gakpo

La suite après cette publicité

Coéquipiers en équipe nationale des Pays-Bas, Virgil van Dijk et Cody Gakpo (23 ans) pourraient se retrouver rivaux en Premier League anglaise, si l'attaquant du PSV signe à Manchester United. L'intérêt des Red Devils est de plus en plus prononcé pour celui qui a marqué déjà trois fois en quatre matches lors de cette Coupe du monde au Qatar. van Dijk a fait une déclaration qui devrait ravir les supporters de son club.

« Cody Gakpo à Man Utd ou au Real Madrid ? Manchester United et le Real Madrid sont-ils au même niveau en ce moment ? Aucun manque de respect mais pas du tout. C'est un super garçon. Cody travaille dur, est très talentueux et il y a certainement plus en lui », a déclaré le défenseur central des Reds pour The Athletic.