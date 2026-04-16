Ligue Europa Conference : le vestiaire de Strasbourg exulte après sa qualification historique !

Un jeu alléchant, un public déchaîné, des individualités séduisantes… Il fallait au moins ça au Racing Club de Strasbourg pour réaliser l’exploit, ce jeudi soir, face à Mayence. Défaits par le club allemand (0-2) la semaine passée, les hommes de Gary O’Neil ont finalement livré une performance XXL pour valider leur billet pour la première demi-finale européenne de leur histoire. De Valentin Barco, impressionnant dans l’entrejeu, à Julio Enciso, auteur d’un but et de deux passes décisives, en passant par Sebastian Nanasi, Abdoul Ouattara ou encore Emanuel Emegha, eux aussi buteurs, le RCSA a vécu une soirée de rêve.

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Soirée historique pour Strasbourg

Interrogés au coup de sifflet final, les joueurs strasbourgeois exultaient logiquement. «Regardez l’atmosphère dans ce stade, ici c’est chez nous, ils nous ont manqué de respect la semaine dernière, on n’a pas parlé, on a répondu sur le terrain, je veux dire merci aux supporters, on leur a rendu sur le terrain», célébrait Emegha, entré en jeu et buteur après avoir pourtant raté un penalty : «the penalty was merdique mais on est resté concentrés, c’est juste le mental». Dans la foulée du buteur néerlandais, le jeune Gessime Yassine laissait lui aussi éclater sa joie.

«C’est fantastique, surtout devant le public. Après avoir perdu 2-0 à l’aller, c’est incroyable ce qu’on a fait. Plus le retour d’Ema (Emanuel Emegha ndlr), il marque c’est magnifique. On a fait ça pour Pani (Joaquin Panichelli ndlr), pour toute l’équipe et c’est magnifique. Et oui, ça se voit qu’on est comme une famille, on s’entend tous bien, on est tous unis, tous les jours aux entraînements, on travaille tous pour être là, pour être sur le terrain et être soudés», indiquait le Marocain. Deux premières réactions qui laissaient ensuite place à de longues minutes de communion entre le public de la Meinau et ses héros du soir.

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Place au Rayo

Premier club français à se qualifier après avoir perdu par 2 buts d’écart à l’aller en phase à élimination directe de Coupe d’Europe (depuis l’AS Monaco contre Manchester City en 8es de finale de C1 le 15 mars 2017), Strasbourg a finalement réalisé le match parfait, tant dans l’intensité que sur le plan offensif. «C’est un ou le plus beau match de ma petite carrière, ça montre ce que c’est le football, quand tout le monde y croit, c’est beau de ne pas avoir pris de buts. Mardi, on a mangé au restaurant tous ensemble, on savait ce qu’on avait à faire, on était tous positifs et ça s’est ressenti sur le terrain», a poursuivi Diego Moreira, de retour sur les terrains.

Questionné, à son tour, Mike Penders se présentait également tout sourire au micro de Canal+. «C’est incroyable, on a commencé le match avec un retard de deux buts, les supporters nous ont donné beaucoup d’énergie et on a réussi à gagner ce match. On a fait un grand match, on a tout bien fait et ils n’ont pas eu d’occasions. Les fans peuvent être heureux et nous aussi», se réjouissait le portier strasbourgeois avant d’évoquer le futur adversaire du RCSA : «le Rayo ? Je ne regarde pas beaucoup de football pour être honnête, je vais regarder les vidéos». En effet, au prochain tour, Strasbourg - qui devra se passer de Valentin Barco (suspendu pour la demi-finale aller) - défiera le Rayo Vallecano. Le premier choc aura lieu le jeudi 30 avril en Espagne alors que le retour se tiendra à la Meinau le jeudi 7 mai. Mais quelle soirée…