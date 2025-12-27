Menu Rechercher
Le maire de New York, fan du Sénégal, se remémore le succès contre la France en 2002

Par Kevin Massampu
Zohran Mamdani, maire de New York @Maxppp

Décidément, Zohran Mamdani aime afficher sa passion pour le football. Connu pour son attachement à Arsenal et au football africain, le maire de New York a partagé l’un de ses souvenirs les plus marquants lors d’une vidéo pour la chaîne YouTube Pharaohtalks. Mamdani a évoqué le match d’ouverture de la Coupe du Monde 2002 entre le Sénégal et la France (1-0) comme un moment inoubliable, dont il se souvient avoir vécu avec un enthousiasme tel qu’il est arrivé en retard à l’école ce jour-là.

« Ce n’était pas à la CAN, mais c’est quand même du football africain. D’habitude, mon père ne me laissait jamais arriver en retard à l’école, mais en 2002, quand le Sénégal a battu la France lors du match d’ouverture… Ben, je suis arrivé en retard (sourire). Papa Bouba Diop, 1-0, un de mes meilleurs souvenirs. Cette équipe sénégalaise, avec Henri Camara, Khalilou Fadiga, El-Hadji Diouf, ce sont des souvenirs marquants de ma jeunesse », a indiqué le natif de Kampala (Ouganda), qui s’identifie depuis toujours aux équipes africaines lors des différents Mondiaux. Il s’est aussi montré optimiste sur le parcours de son pays à la CAN 2025, qui se déroule actuellement au Maroc : « qui je vois gagner ? Je pourrais dire l’Ouganda, mais c’est un peu trop ambitieux, je dirais le Sénégal ou l’Égypte. »

