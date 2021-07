Lille : la justice déboute Marcelo Bielsa

Officiellement nommé coach du LOSC en février 2017 puis viré par les Dogues dix mois plus tard pour « faute grave », Marcelo Bielsa avait saisi la justice pour contester son licenciement et réclamait pas moins 19 M€ aux LOSC (dont 6 M€ de préjudices).

Le verdict était attendu ce vendredi et la Voix du Nord révèle que le conseil des prud’hommes a débouté l’Argentin. La justice estime que le contrat déposé à la Ligue le 1er juillet 2017 prévît et non le pré-contrat signé en février (lorsque Bielsa avait été officiellement nommé). Un pré-contrat dans lequel figurait une clause parachute sur laquelle s’appuyait Bielsa pour réclamer ces 19 M€. À noter que El Loco est même condamné à payer 5000€ au LOSC.