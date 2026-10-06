Argentine : le message déchirant de Lionel Messi avant son dernier match

À quelques heures de cette dernière rencontre avec l’Albiceleste, Lionel Messi a partagé un message particulièrement émouvant sur ses réseaux sociaux. Après son ultime entraînement avec la sélection, le capitaine argentin a publié plusieurs images de ce moment avec ses coéquipiers et le staff, accompagnées de quelques mots lourds de sens : « des moments spéciaux qui, je sais, vont me manquer… » Une manière pour le numéro 10 de mesurer l’importance de cette dernière étape avec le maillot de son pays.

La suite après cette publicité

🚨 𝗡𝗘𝗪: Lionel Messi has finished his final training session with Argentina. He will never be seen on the training pitch for Argentina again after today. And so the entire staff and squad was on the pitch to take a last picture with him there. 🇦🇷🩵 https://t.co/HzKuuMUGqB — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 6, 2026

Ce mardi, Messi disputera donc face au Bénin son dernier match avec l’Argentine au stade Monumental de Buenos Aires. Après plus de vingt ans sous le maillot de l’Albiceleste (207 sélections - 125 buts), le joueur de 39 ans s’apprête à tourner une page majeure de sa carrière. Pour cette ultime apparition, l’AFA a prévu plusieurs hommages, afin d’accompagner une soirée qui s’annonce forcément très particulière pour le capitaine argentin.