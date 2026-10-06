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Argentine : le message déchirant de Lionel Messi avant son dernier match

Par Allan Brevi
1 min.
Argentine Bénin

À quelques heures de cette dernière rencontre avec l’Albiceleste, Lionel Messi a partagé un message particulièrement émouvant sur ses réseaux sociaux. Après son ultime entraînement avec la sélection, le capitaine argentin a publié plusieurs images de ce moment avec ses coéquipiers et le staff, accompagnées de quelques mots lourds de sens : « des moments spéciaux qui, je sais, vont me manquer… » Une manière pour le numéro 10 de mesurer l’importance de cette dernière étape avec le maillot de son pays.

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Ce mardi, Messi disputera donc face au Bénin son dernier match avec l’Argentine au stade Monumental de Buenos Aires. Après plus de vingt ans sous le maillot de l’Albiceleste (207 sélections - 125 buts), le joueur de 39 ans s’apprête à tourner une page majeure de sa carrière. Pour cette ultime apparition, l’AFA a prévu plusieurs hommages, afin d’accompagner une soirée qui s’annonce forcément très particulière pour le capitaine argentin.

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