La Juventus va attentivement scruter Belgique-France

L'Italie s'est réveillée avec un bon mal de crâne. La faute à des Espagnols presque irrésistibles sur la pelouse de Milan hier soir lors de la première demi-finale de la Ligue des Nations. La Roja affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale, qui oppose ce jeudi la Belgique à la France (à suivre en live commenté sur notre site). Cette rencontre aura lieu à Turin mais ce n'est pas pour cela que les observateurs de la Juventus seront présents. Ils viendront surtout se renseigner sur trois joueurs d'après la Gazzetta dello Sport.

La suite après cette publicité

Il y a d'abord les Diables Rouges Axel Witsel et Youri Tielemans. Le premier est suivi depuis longtemps par la Vieille Dame. Cette dernière avait même pensé faire venir le milieu de terrain en 2016, qui arrive en fin de contrat avec le Borussia Dortmund en juin prochain. Le joueur de Leicester a lui été courtisé cet été et devrait probablement quitter Leicester en 2022 car son bail se terminera un an plus tard. Enfin, Aurélien Tchouameni est ciblé depuis le dernier mercato. La Juventus n'est pas seule dans ce dossier où il faudra débourser au moins 40 M€.