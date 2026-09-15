RC Lens : ça a chauffé entre Dino Toppmöller et les cadres du vestiaire

C’est un véritable coup de tonnerre qui s’est abattu sur la Gaillette et les supporters du RC Lens. Recruté cet été pour succéder à Pierre Sage, parti tenter l’aventure en Premier League du côté de Crystal Palace, Dino Toppmöller s’apprête déjà à quitter le banc de la formation artésienne après seulement sept rencontres officielles dirigées. Si le bilan comptable reste mitigé, sublimé par un sacre lors du Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain (1-0) et une victoire arrachée sur le fil contre le Slavia Prague (2-3), le technicien allemand n’a jamais eu l’opportunité d’imprimer sa patte. Pas aidé, il est vrai, par une infirmerie rapidement saturée et des recrues estivales qui peinent encore à se mettre dans le sens de la marche, l’ancien stratège de l’Eintracht Francfort voit son aventure nordiste prendre fin prématurément.

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Mais au-delà de la déception sportive, c’est surtout la greffe avec le vestiaire qui a totalement échoué. Indépendamment des différends tenaces entre le staff tricolore et son adjoint Nelson Morgado récemment révélés par le quotidien Bild, des doutes et de vives interrogations s’étaient installés entre le coach allemand et les cadres du groupe Sang et Or dès la fin du mois d’août au sujet de l’approche tactique et du choix des hommes. L’absence de jeu et le manque de résultats probants n’ont pas arrangé la cohabitation, avant que le ton ne monte d’un cran ces dernières heures entre les différents protagonistes sur des thématiques similaires. S’il paraît évident que Yannick Cahuzac était programmé à terme pour prendre en main l’équipe première, on imagine mal la direction lensoise s’engager durant l’été avec un coach et son staff sur deux saisons pour les débarquer quelques semaines plus tard, surtout au vu des lourdes indemnités financières que cela implique et des amendes générées (25 000 € par match) par l’absence de diplômes de l’ancien milieu de Bastia et de Lens. La communication du club est désormais attendue au tournant, alors qu’une conférence de presse était initialement prévue ce mercredi 13h15 à La Gaillette en présence du technicien allemand avant un déplacement périlleux ce vendredi sur la pelouse de l’AS Monaco, actuel 2e de Ligue 1 derrière le LOSC sans doute avec Cahuzac sur le banc.