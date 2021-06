EdF : David Ginola et le penalty de Kylian Mbappé

Le raté de Kylian Mbappé (22 ans) au bout du suspens face à la Suisse ce lundi (3-3, 5 t. a. b. à 4), synonyme d'élimination en 8e de finale de l'Euro 2020 pour les Bleus, est encore dans toutes les têtes. Au micro de talkSPORT, David Ginola, ancien international tricolore (17 sélections, 3 buts), a donné son sentiment sur cette action.

«Le penalty de Mbappé restera probablement comme l’image de son Euro. Il n’a pas marqué un seul but, il est l’un des meilleurs attaquants du monde et tu t’attends à ce qu’il marque et aide son équipe à gagner des matches, comme l’a fait Benzema. Son penalty d’hier (lundi) est le résumé de son tournoi», a lancé el Magnifico.

😩 “The penalty from Kylian Mbappe is a representation of his tournament.”



😰 “He is one of the best strikers in the world and you expect him to score goals and help the team to win.”@TeamGinola says Mbappe’s penalty miss summed up #EURO2020 for the #FRA & PSG forward. pic.twitter.com/bj0u5T1BXi