Amical : l’Angleterre s’en sort bien face à la Nouvelle-Zélande

À Tampa, l’Angleterre a lancé sa préparation estivale pour la Coupe du Monde 2026 par une courte victoire face à la Nouvelle-Zélande (1-0). Dominateurs durant une grande partie de la rencontre, les hommes de Thomas Tuchel ont monopolisé le ballon et se sont procuré de nombreuses occasions, sans parvenir à faire la différence avant la fin de la première période. Il a fallu attendre le temps additionnel pour voir Harry Kane débloquer la situation d’une reprise efficace sur un service de Djed Spence (45+2), permettant aux Three Lions de rejoindre les vestiaires avec un avantage mérité.

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En seconde période, l’Angleterre a continué de contrôler les débats mais s’est montrée trop imprécise pour se mettre définitivement à l’abri. Solide défensivement, la Nouvelle-Zélande a résisté et tenté de rester menaçante en contre, sans toutefois parvenir à inquiéter sérieusement Jordan Pickford. Sans véritable éclat mais avec sérieux, les Anglais ont assuré l’essentiel en s’imposant (1-0) grâce à leur capitaine Harry Kane, unique buteur de la soirée.