PL : Dominic Calvert-Lewin est élu joueur du mois

Malgré un joli mois de décembre sous le maillot de Manchester City, Rayan Cherki ne remporte pas le titre de joueur du mois de décembre en Premier league. Un trophée remporté par le joueur de Leeds United, Dominic Calvert-Lewin (28 ans).

Ce dernier a marqué les esprits et des buts. En effet, il a inscrit 6 buts en 5 rencontres avec les Peacocks. Outre Cherki, il devance Erling Haaland, Phil Foden, Antoine Semenyo, Hugo Ekitike, Morgan Rogers, Ollie Watkins et Harry Wilson. Dominic Calvert-Lewin remporte pour la deuxième fois de sa carrière ce trophée. La dernière fois qu’il avait été sacré, c’était il y a 6 ans.