Ferran Torres veut venir au PSG, négociations à venir avec le FC Barcelone

Dans sa quête du remplaçant de Gonçalo Ramos, le Paris Saint-Germain commence à avoir les idées un peu plus claires. Le club de la capitale piste depuis plusieurs semaines Ferran Torres, l’attaquant du FC Barcelone et héros de la dernière finale de Coupe du Monde remportée par l’Espagne face à l’Argentine (1-0). Ce dernier sort de sa saison la plus aboutie en club (16 buts, 2 passes décisives en 33 rencontres de Liga).

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Selon nos informations, le joueur souhaite bel et bien rejoindre Paris, lui qui sort de sa cinquième saison en Catalogne (il était arrivé de Mancheter City en 2021). Ferran Torres a même déjà informé son entourage proche de son souhait de signer au Paris Saint-Germain, mais aussi plusieurs joueurs du vestiaire barcelonais. Le Barça entend la décision de son attaquant et est désormais ouvert aux négociations.

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Barcelone est ouvert aux négociations

Des discussions sont d’ailleurs prévues en début de semaine en prochaine entre le club espagnol et le double champion d’Europe en titre, afin de trouver la meilleure solution possible. Si on reste encore loin d’un accord club - club, Barcelone envoie au moins un signal d’ouverture à son homologue, ce qui n’avait pas été le cas jusqu’à maintenant.

Pour Luis Enrique, le profil de Ferran Torres constituerait une option de choix. L’attaquant espagnol est capable d’évoluer indifféremment dans l’axe, ou sur un couloir. Dans les équipes de jeunes de Valence et des sélections espagnoles, « El Tiburón » (le "requin", son surnom) évoluait très souvent au poste d’ailier gauche. S’il venait à rejoindre le PSG, il deviendrait le deuxième joueur à emprunter la passerelle Barcelone - Paris en l’espace de six mois, après le prometteur Dro Fernandez. Ousmane Dembélé avait, lui, montré la voie il y a trois saisons.