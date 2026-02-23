Maroc : Romain Saïss annonce sa retraite internationale

C’est une page qui se tourne pour Romain Saïss (35 ans). Le natif de Bourg-de-Péage a été une figure emblématique du Maroc des dernières années. Depuis sa première sélection en 2012, l’ancien du Havre a gravi les échelons avec les Lions de l’Atlas jusqu’au point de devenir un titulaire inamovible. Membre essentiel de la sélection de Walid Regragui, il a été l’un des principaux cadres lors de l’épopée à la Coupe du Monde 2022 juste avant de sortir sur blessure face à la France en demi-finale (défaite, 2-0), alors qu’il était déjà diminué par une gêne musculaire. À 35 ans, Saïss sort d’une CAN très frustrante avec le Maroc, puisqu’il n’a joué que 18 minutes avec le pays-hôte. Après cette nouvelle déconvenue, le roc aux 86 sélections sous la tunique marocaine a décidé de tirer sa révérence ce lundi, comme il l’a annoncé sur Instagram :

« Chers Supporters du Maroc, aujourd’hui, je referme le plus beau chapitre de ma vie de footballeur. Après mûre réflexion, c’est avec une immense émotion que je vous annonce ma retraite internationale. Porter les couleurs du Maroc et en être devenu le capitaine restera le plus grand honneur de ma carrière. (…) Je tiens à remercier mes frères, mes coéquipiers, devenus au fil du temps une véritable famille. Merci aux sélectionneurs et à leurs staffs pour leur confiance, ainsi qu’aux équipes médicales et à tous ceux qui œuvrent dans l’ombre pour nous mettre dans les meilleures dispositions. Un immense merci à vous, supporters marocains. Votre soutien inconditionnel est le moteur qui nous pousse à nous surpasser match après match. (…) L’avenir de notre équipe nationale s’annonce radieux. Je lui souhaite de conquérir de nombreux trophées, InshAllah. Je serai désormais votre premier supporter, fidèle et passionné, quoi qu’il arrive. Je quitte la sélection, mais je resterai à jamais un Lion. (…) »