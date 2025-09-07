Bafétimbis Gomis critique Pierre Ménès pour ses propos polémiques sur l’équipe de France

Après Djibril Cissé, c’est Bafétimbi Gomis qui a exprimé sa déception et condamné fermement les déclarations de l’ancien chroniqueur de Canal+, Pierre Ménès, lors d’une interview accordée au média d’extrême droite TVLibertés. «Je suis très déçu des propos de Pierre Ménès et les condamne fermement. Appeler à la haine et à la division est indigne. La force de l’équipe de France, 2 fois championne du monde, c’est sa diversité. Les choix d’un entraîneur se font sur le talent, pas sur la couleur de peau!!», a écrit sur ses réseaux sociaux l’ancien attaquant de l’OL.

Durant l’entretien, Pierre Ménès a notamment affirmé : «Si vous allez voir un match de Division d’honneur en région parisienne, vous verrez en général qu’il y a un Blanc sur le terrain et il est gardien de but ou arrière droit. Regardez l’équipe de France. En équipe de France, aujourd’hui, il y a onze Noirs.» Il s’est défendu, à sa manière, qu’il ne peut pas être raciste étant «ami avec Gomis, Henry, Nawell Madani ou Malik Bentalha».