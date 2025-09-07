Bafétimbis Gomis critique Pierre Ménès pour ses propos polémiques sur l’équipe de France
Après Djibril Cissé, c’est Bafétimbi Gomis qui a exprimé sa déception et condamné fermement les déclarations de l’ancien chroniqueur de Canal+, Pierre Ménès, lors d’une interview accordée au média d’extrême droite TVLibertés. «Je suis très déçu des propos de Pierre Ménès et les condamne fermement. Appeler à la haine et à la division est indigne. La force de l’équipe de France, 2 fois championne du monde, c’est sa diversité. Les choix d’un entraîneur se font sur le talent, pas sur la couleur de peau!!», a écrit sur ses réseaux sociaux l’ancien attaquant de l’OL.
« J’ai mis mon fils au club de Torcy.
Dans l’équipe, 𝗜𝗟 𝗬 𝗔𝗩𝗔𝗜𝗧 𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗠𝗔𝗚𝗛𝗥𝗘́𝗕𝗜𝗡𝗦 𝗘𝗧 𝗗𝗘𝗦 𝗡𝗢𝗜𝗥𝗦. C’est la réalité du football.
Regardez l’Équipe de France 🇫🇷 : 11 noirs. »
🥴😵💫
🎥 @tvlofficiel
Durant l’entretien, Pierre Ménès a notamment affirmé : «Si vous allez voir un match de Division d’honneur en région parisienne, vous verrez en général qu’il y a un Blanc sur le terrain et il est gardien de but ou arrière droit. Regardez l’équipe de France. En équipe de France, aujourd’hui, il y a onze Noirs.» Il s’est défendu, à sa manière, qu’il ne peut pas être raciste étant «ami avec Gomis, Henry, Nawell Madani ou Malik Bentalha».
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer