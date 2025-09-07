Menu Rechercher
Commenter 178
Eliminatoires CM - Europe

Bafétimbis Gomis critique Pierre Ménès pour ses propos polémiques sur l’équipe de France

Par André Martins
1 min.
Bafé Gomis inaugure un complexe sportif à son nom à Toulon @Maxppp

Après Djibril Cissé, c’est Bafétimbi Gomis qui a exprimé sa déception et condamné fermement les déclarations de l’ancien chroniqueur de Canal+, Pierre Ménès, lors d’une interview accordée au média d’extrême droite TVLibertés. «Je suis très déçu des propos de Pierre Ménès et les condamne fermement. Appeler à la haine et à la division est indigne. La force de l’équipe de France, 2 fois championne du monde, c’est sa diversité. Les choix d’un entraîneur se font sur le talent, pas sur la couleur de peau!!», a écrit sur ses réseaux sociaux l’ancien attaquant de l’OL.

La suite après cette publicité
Actu Foot
Pierre Ménès :

« J’ai mis mon fils au club de Torcy.

Dans l’équipe, 𝗜𝗟 𝗬 𝗔𝗩𝗔𝗜𝗧 𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗠𝗔𝗚𝗛𝗥𝗘́𝗕𝗜𝗡𝗦 𝗘𝗧 𝗗𝗘𝗦 𝗡𝗢𝗜𝗥𝗦. C’est la réalité du football.

Regardez l’Équipe de France 🇫🇷 : 11 noirs. »

🥴😵‍💫

🎥 @tvlofficiel

Voir sur X

Durant l’entretien, Pierre Ménès a notamment affirmé : «Si vous allez voir un match de Division d’honneur en région parisienne, vous verrez en général qu’il y a un Blanc sur le terrain et il est gardien de but ou arrière droit. Regardez l’équipe de France. En équipe de France, aujourd’hui, il y a onze Noirs.» Il s’est défendu, à sa manière, qu’il ne peut pas être raciste étant «ami avec Gomis, Henry, Nawell Madani ou Malik Bentalha».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
France

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier