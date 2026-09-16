Anderlecht - OL : les compositions officielles
Ce mercredi, on a le droit au lancement de la Ligue Europa avec un duel entre Anderlecht et l’Olympique Lyonnais pour la première journée. À domicile, les Mauves s’articulent dans un 4-3-3 avec Colin Coosemans dans les cages derrière Ali Maamar, Andrew Omobamidele, Léo Pétrot et Ludwig Augustinsson. Le milieu de terrain est assuré par Romeo Amané et Thelo Aasgaard avec Enric Llansana. Devant, Mihajlo Cvetković est soutenu par Marten Winkler et Lukáš Ambros.
De leur côté, les Gones s’organisent dans un 4-3-3 avec Rémy Descamps qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ruben Kluivert, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Mohamed Ouédraogo en défense. Tanner Tessmann et Noah Nartey composent l’entrejeu avec Tyler Morton en sentinelle. Devant, Loïs Openda est en attaque avec Kaïl Boudache et Keito Nakamura derrière lui.
Les compositions
Anderlecht :
Olympique Lyonnais :
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