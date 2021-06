L'OM veut à tout prix Gerson pour la fin du mois de juin

La suite après cette publicité

Depuis quelques heures maintenant, les supporters de l'Olympique de Marseille peuvent avoir le sourire. Après plusieurs jours de négociations, le club phocéen a trouvé un accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson. Ce samedi, les médias brésiliens et français annonçaient en chœur que le milieu de terrain brésilien avait signé son contrat de 5 ans pour un transfert estimé à 25M€, avec un pourcentage de 20 à 25% à la revente pour la formation de Série A.

Il ne resterait donc plus qu'à passer la traditionnelle visite médicale. Et après avoir joué avec la sélection olympique du Brésil samedi contre le Cap-Vert (défaite 1-2), le joueur de 24 ans pourrait faire un aller-retour à Marseille prochainement pour régler ce problème avant de retourner en Serbie, là où les jeunes brésiliens sont en stage, pour jouer l'autre match de préparation aux Jeux Olympiques face à la Serbie. Mais derrière, il y a un autre sujet sensible entre Flamengo et l'OM...

Jorge Sampaoli le veut pour la reprise

Après cette petite préparation avec le Brésil, Gerson doit normalement retrouver son club pour deux matches de Coupe du Brésil contre Coritiba début juillet. Mais les Phocéens ne comptent pas se laisser faire. D'après les informations de L'Equipe et de La Provence, le coach olympien Jorge Sampaoli veut travailler avec Gerson dès le 28 juin, date de la reprise pour les Marseillais. Le quotidien sportif précise que l'Argentin veut débuter cette reprise avec un groupe bien garni, et donc sa première recrue dedans.

Il va donc encore falloir négocier avec les dirigeants de Flamengo sur ce point là. Avant de devoir discuter avec le Brésil. Car derrière, l'ancien milieu de terrain de l'AS Rome doit disputer les JO. Mais pas de panique pour le moment puisque l'OM attend de voir si la compétition sera maintenue avec la crise sanitaire, même s'il y a peu de chance qu'elle soit annulée au dernier moment. Et une décision sera prise plus tard. Mais une chose est sûre, l'OM compte sur Gerson pour la fin du mois.