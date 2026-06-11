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CdM 2026 : le bus de la Tchéquie provoque la panique sur une route

Par Tom Courel
1 min.
Patrik Schick @Maxppp

Alors que la Tchéquie s’apprête à défier la Corée du Sud dans la nuit de jeudi à vendredi, les coéquipiers de Patrik Schick s’entraînent activement. Seulement, il y a quelques heures, la sélection a rencontré un gros problème au moment de rentrer à son complexe. Sur une vidéo publiée par ESPN, on voit clairement le bus de l’équipe en train d’être immobilisé après un virage mal exécuté… sur une route très passagère.

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D’après les médias locaux, le trafic a été paralysé pendant une heure à Zapopan, ville proche de Guadalajara (Mexique), et les automobilistes ont dû attendre que le bus libère les voies pour s’engager. En fin de compte, les joueurs ont dû terminer le trajet à pied pour retrouver l’endroit où ils logent. Une nouvelle anecdote qui démontre que cette compétition en Amérique du Nord est particulièrement différente des autres.

Pub. le - MAJ le
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