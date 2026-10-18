Paris FC - Rennes : les compositions officielles

Ce dimanche, on dispute la septième journée de Ligue 1 avec un duel entre le Paris FC et le Stade Rennais. À domicile, les Franciliens s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Kevin Trapp qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Adama Camara, Samir Chergui, Diego Coppola et Hamari Traoré en défense. Maxime Lopez et Pierre Lees-Melou composent l’entrejeu avec Pablo Pagis un cran plus haut. Devant, Lassine Sinayoko est en attaque avec Ilan Kebbal et Luca Koleosho à ses côtés.

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De leur côté, les Bretons s’articulent dans un 4-3-3 avec Brice Samba dans les cages derrière Bryan Reynolds, Charlie Cresswell, Anthony Rouault et Przemysław Frankowski. Le milieu de terrain est assuré par Sebastian Szymański, Djaoui Cissé et Adrien Thomasson. Devant, Estéban Lepaul est soutenu par Issa Soumaré et Ludovic Blas.

Les compositions

Paris FC :

Stade Rennais :