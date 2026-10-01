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Portugal : Cristiano Ronaldo a été contrarié par la non-convocation de son fils

Par Aurélien Macedo
1 min.

Parti de la sélection portugaise contre toute attente après avoir affiché son mécontentement envers son coach Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo (41 ans) a dit adieu à sa carrière internationale de manière retentissante. Si l’on cherche les circonstances exactes de cette rupture totale malgré quelques indices, certaines informations ont déjà circulé.

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Sous directeur du journal record, Vitor Pinto a d’ailleurs révélé que l’une des raisons de la brouille entre Cristiano Ronaldo et la sélection était liée à son fils Cristianinho. «Cristiano Ronaldo était également contrarié parce que Cristianinho n’a pas été convoqué pour la sélection des moins de 17 ans», a-t-il déclaré.

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