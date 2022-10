Manchester City : le gros coup de gueule de Pep Guardiola

La suite après cette publicité

Manchester City n’est plus invaincu ! Hier, les hommes de Pep Guardiola avaient rendez-vous avec Liverpool du côté d’Anfield. Un choc XXL que les Cityzens devaient remporter pour rester au contact du leader, Arsenal. Malheureusement pour les Mancuniens, un but de Mohamed Salah est venu ruiner leurs espoirs (0-1). Deuxième du classement de Premier League à quatre points des Gunners, City a de quoi rager. Car hier, deux événements ont rendu fou Pep Guardiola.

Le premier a été un but refusé à Phil Foden à la 53e minute. « C’est Anfield. C’est Anfield. L’arbitre a parlé avec mon entraîneur adjoint Bodo et a dit : « je ne vais pas siffler sauf si la faute est claire et nette. Et tout le match, il a laissé jouer, il a laissé jouer sauf sur notre but. Parce que nous avons marqué et il est revenu sur la faute. Voilà ce qu’il s’est passé. L’abritée peut décider : « je vais siffler toutes les actions, toutes les actions, toutes les actions. » Mais il a décidé de ne pas le faire. Et après il l’a fait. Nous n’avons pas perdu le match à cause de cela, car personne ne sait ce qui se serait passé, mais nous avions un momentum, nous contrôlions le match pour marquer un but et nous n’avons pas pu le faire », a déclaré l’Espagnol en conférence de presse.

Ambiance tendue à Anfield

Agacé, Guardiola en avait également contre les supporters des Reds qu’il accuse de lui avoir jeté des pièces. « La prochaine fois, ils devraient faire mieux parce qu'ils ne m'ont pas eu. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas compris. Ils ont eu l'entraîneur il y a des années, mais pas cette fois. » Une petite ambiance électrique qui avait été précédée par un autre événement bien plus scandaleux. Des supporters de City avaient proféré des chants honteux et ont détérioré l’espace réservé aux visiteurs dans l’enceinte d’Anfield.

« Nous sommes profondément déçus d'entendre des chants ignobles liés aux tragédies des stades de football. Le hall de la section extérieure a également été vandalisé avec des graffitis de nature similaire. Nous connaissons l'impact d'un tel comportement sur les familles, les survivants et tous ceux qui sont associés à de telles catastrophes. Nous travaillons avec les autorités compétentes et nous travaillerons également avec Manchester City afin de faire tout notre possible pour que ces chants soient complètement éradiqués du football », a réagi Liverpool dans un communiqué.