Dortmund veut jouer un mauvais tour au Real Madrid pour Bellingham

La suite après cette publicité

Annoncé comme le feuilleton du mercato d’été, Jude Bellingham (19 ans) doit décider où il jouera la saison prochaine. Alors qu’il dispose toujours d’un contrat d’encore deux ans avec le Borussia Dortmund, l’international anglais a été annoncé au Real Madrid par la presse espagnole. Le joueur de 19 ans est pressenti pour renforcer l’entre-jeu des Merengues. Et il se pourrait bien que la pépite anglaise signe un contrat de longue durée dans la capitale espagnole.

Mais le Borussia Dortmund n’entend pas céder son joueur aussi facilement. Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, n’exclut pas que Jude Bellingham prolonge avec club allemand et a rappelé que le joueur anglais ne dispose pas de clause libératoire. «Il n’y a pas de clause de résiliation et il a toujours un contrat de deux ans. C’est un joueur qui a de la valeur pour nous et celui qui le veut devra payer pour cela», a-t-il lâché, au micro de Sky Sports Allemagne.

À lire

Bundesliga : un duel Bayern Munich - Dortmund pour Edson Alvarez

Le Borussia Dortmund croit en ses chances

Et le Borussia Dortmund croit en ses chances de conserver son joyau. Toujours à la lutte pour devancer le Bayern Munich en Bundesliga, le BVB assure qu’un titre pourrait changer les envies de départ de l’Anglais. «Je ne pense pas que nous n’ayons aucune chance. Car je pense que si, par exemple, nous l’emportons sur le Bayern, ce sera un signe», a ajouté Kehl. Le directeur sportif des Jaune et Noir admet d’ailleurs que Bellingham ne pense qu’à la fin de saison avec son club pour le moment.

La suite après cette publicité

Néanmoins, Kehl a admis qu’un départ de Bellingham pourrait permettre au club d’obtenir «beaucoup d’argent en fonction des prix du marché. C’est une variante pour laquelle nous avons trouvé des solutions par le passé (avec d’autres joueurs)», a-t-il ajouté. Cependant, le Borussia assure que «Jude Bellingham est un joueur que l’on ne peut pas remplacer un par un. Dans l’état où il se trouve et avec son potentiel, c’est un joueur incroyable». Reste à savoir si tout cela sera suffisant pour éloigner définitivement le Real Madrid.