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CdM 2026 : deux suspects arrêtés après le cambriolage chez les Anglais

Par Tom Courel
1 min.
Thomas Tuchel @Maxppp

Une nuit agitée. En effet, à quelques jours de son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, l’Angleterre, qui a quitté son camp de préparation de Palm Beach Gardens pour rejoindre Kansas City, s’est vu se faire voler une partie de son matériel la nuit dernière. Selon ESPN, des équipements d’entraînement et plusieurs autres objets manquaient. À présent, la FA (Fédération anglaise de football) s’efforce désormais de déterminer l’ampleur du vol.

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La police de Kansas City a confirmé avoir ouvert une enquête et procédé à l’arrestation de deux personnes. « Nous enquêtons sur un possible vol de matériel provenant d’un véhicule de l’équipe arrivé à Kansas City ce soir avec plusieurs objets manquants » a indiqué le département de police dans un communiqué. L’enquête est toujours en cours tandis que les Three Lions emmenés par Thomas Tuchel préparent leur premier match du groupe L face à la Croatie.

Pub. le - MAJ le
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