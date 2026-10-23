Trabzonspor : André Onana victime d’un violent accident de la route en Turquie

André Onana a été impliqué dans un impressionnant accident de la route en Turquie, après la victoire de Trabzonspor contre Hearts (2-0), jeudi soir, en Ligue Europa Conférence. Le gardien camerounais, prêté par Manchester United au club turc, rentrait chez lui avec sa famille lorsqu’un véhicule aurait percuté sa voiture par l’arrière à grande vitesse, provoquant un carambolage sur la route de Yomra, près de Trabzon. Les secours sont rapidement intervenus et le portier de 30 ans a été transporté à l’hôpital pour des examens, avant d’en ressortir peu après.

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SON DAKİKA | Trabzonspor kalecisi Andre Onana, maç sonrası trafik kazası yaptı. • Oyuncunun ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. https://t.co/vY8W5r3tav — Ülkeon (Yeni) (@ulkeonhaber) October 22, 2026

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Plus de peur que de mal pour Onana, dont l’état de santé n’inspire pas d’inquiétude. Le président de Trabzonspor, Ertugrul Dogan, a confirmé qu’il n’y avait «aucun problème de santé» concernant le gardien, auquel il a souhaité un prompt rétablissement. Très apprécié des supporters turcs, l’ancien portier de l’Inter Milan reste sur quatre clean sheets lors de ses cinq derniers matches. Toujours sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2028, le Camerounais évolue à Trabzonspor dans le cadre d’un prêt d’une saison.