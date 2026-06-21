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Coupe du Monde

CdM 2026 : Gianni Infantino surpris en train de signer un drapeau russe

Par Allan Brevi
1 min.
Gianni Infantino lors du tirage au sort de la Coupe du Monde @Maxppp

Présent à Vancouver pour assister à la large victoire du Canada face au Qatar (6-0) lors de la Coupe du Monde 2026, Gianni Infantino s’est retrouvé au cœur d’une scène inattendue. Selon les informations relayées par RMC Sport, le président de la FIFA et le Premier ministre canadien Mark Carney auraient signé un drapeau russe tendu par un supporter dans les tribunes. D’après le témoignage d’Anton Shapovalov, membre du groupe de supporters russes Nulevka, le drapeau aurait été présenté de manière à ne pas révéler immédiatement son identité avant la séance d’autographes.

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L’épisode suscite forcément des réactions alors que la Russie demeure suspendue des compétitions organisées par la FIFA et l’UEFA depuis 2022 à la suite de l’invasion de l’Ukraine. Pour rappel, Gianni Infantino s’était déjà montré favorable ces derniers mois à une réflexion sur un éventuel retour progressif des équipes russes sur la scène internationale. Le patron du football mondial avait notamment estimé en février que cette exclusion avait surtout généré « davantage de frustration et de haine », une position qui continue d’alimenter le débat dans le monde du sport.

Pub. le - MAJ le
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