Mohamed Salah annonce son départ de Liverpool !

C’est une page importante de Liverpool qui va se tourner dans les prochaines semaines. Arrivé en provenance de l’AS Roma en 2017 contre 42 millions d’euros, Mohamed Salah vient d’annoncer la fin de son immense et belle aventure du côté des Reds. L’international égyptien (113 sélections) vient de communiquer sa décision, à travers une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. « Bonjour tout le monde. Malheureusement, ce jour est venu. C’est la première partie de ma tournée d’adieu. Je quitterai Liverpool à la fin de la saison. Je voudrais commencer par dire que je n’ai jamais imaginé à quel point ce club, cette ville, ces supporters feraient autant partie de ma vie. Liverpool n’est pas seulement un club, c’est une histoire, un état d’esprit. Je n’arrive pas à trouver les mots », a-t-il déclaré dans un premier temps.

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Dans la suite de son message, le Pharaon a tenu à remercier l’ensemble des acteurs du club, des coéquipiers aux supporters. « A toutes les personnes qui font partie de ce club, on a célébré des victoires, on a gagné les trophées les plus importants. Je veux remercier tout le monde qui a fait partie de ce club durant mon passage ici. Surtout mes coéquipiers du passé et actuels. Et aux fans, le soutien que vous avez eu à mon égard, même durant les moments les plus difficiles, c’est quelque chose que je n’oublierai jamais et j’emporterai avec moi pour toujours. Partir n’est jamais facile. Vous m’avez offert le meilleur passage de ma vie. Je serai toujours l’un des vôtres. Ce club sera toujours ma maison, pour moi et ma famille. Merci pour tout, parce que grâce à vous, je ne marcherai jamais seul. »

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Une légende de Liverpool et de la Premier League s’en va

S’il préfère s’en aller dès le mois de juin prochain alors que son contrat court jusqu’en 2027 à Liverpool, Mohamed Salah aura marqué de son empreinte l’histoire du club et de la Premier League. Sous les ordres de Jürgen Klopp puis d’Arne Slot, l’ailier de 33 ans s’est imposé comme un élément incontournable, souvent décisif dans les moments clés. Sa régularité et son efficacité ont largement contribué au retour des Reds au sommet du football européen et anglais. Récémment, nous vous informions de contacts déjà noués entre le joueur et Al-Ittihad.

Le bilan de son passage est tout simplement exceptionnel : 433 matchs disputés, 255 buts inscrits et 118 passes décisives, accompagnés de nombreux trophées, dont deux Premier League, une Ligue des Champions, une FA Cup ou encore un Mondial des clubs. À cela s’ajoutent plusieurs distinctions individuelles, dont quatre titres de meilleur buteur du championnat. Une trace indélébile laissée par le meilleur buteur de l’histoire de Liverpool en Premier League (189 buts pour le moment), qui avait pourtant prolonger son contrat en avril dernier jusqu’en 2027 et qui s’apprête désormais à tourner la page d’une des plus belles histoires récentes du club de la Mersey.