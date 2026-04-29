Lucas Digne : «je suis au sommet de ma forme»

Une valeur sûre. À 32 ans, Lucas Digne est un joueur très fiable aux yeux d’Aston Villa. L’été dernier, l’écurie anglaise n’a d’ailleurs pas hésité très longtemps à prolonger son contrat. Une preuve de plus de la confiance qui est accordée au Français. «Aston Villa est ravi d’annoncer que Lucas Digne a signé un nouveau contrat avec le club. Le défenseur a signé un accord qui le maintiendra à Villa jusqu’en 2028», pouvait-on lire sur le communiqué de presse officiel publié le 7 août dernier. Depuis, le latéral gauche a confirmé sur le terrain comme en dehors que les Villans avaient eu raison de continuer à avancer main dans la main avec lui. Cette saison, l’ancien joueur du PSG et du FC Barcelone a participé à 39 matches toutes compétitions confondues, dont 27 dans la peau d’un titulaire (2416 minutes jouées, 0 blessure).

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Au début de saison, Unai Emery faisait un peu tourner. Ce qui est typique chez le coach espagnol. Mais dans le money-time de la saison, c’est bien Lucas Digne qui a ses faveurs, à juste titre. Il a notamment été titulaire lors de 4 des 5 derniers matches de son équipe en Premier League. Idem en Ligue Europa, où il a démarré 6 des 7 dernières rencontres de son équipe. Son professionnalisme, son expérience du très haut niveau et ses qualités sont des atouts précieux pour les Villans, tout comme sa capacité à être décisif. Il a effectivement mis son temps de jeu à profit pour délivrer 6 passes décisives, dont 2 lors des 3 derniers matches de son équipe (1 en Premier League contre Sunderland et 1 en C3 contre Bologne).

Un serial passeur

On peut dire que c’est l’une des spécialités du Français, qui est co-meilleur passeur décisif d’Aston Villa cette saison. Il est aussi numéro un ex-aequo au classement des passeurs décisifs chez les défenseurs de Premier League cette saison. Enfin, il vient juste d’intégrer le top 10 des meilleurs passeurs de l’histoire du championnat anglais chez les défenseurs avec 35 assists. Un aspect de son jeu qui le rend fier comme il nous l’a avoué. «C’est une sensation incroyable de faire une passe décisive – peut-être encore plus pour un défenseur, car notre rôle principal est de défendre. Chaque passe décisive est un petit plus pour l’équipe. J’y prends beaucoup de plaisir, mais j’apprécie aussi les bonnes actions défensives, car à mon poste, il faut être performant aussi bien en attaque qu’en défense.»

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Doté d’une belle intelligence de jeu, Lucas Digne possède bien d’autres talents qui font de lui un latéral solide et une pièce essentielle dans le collectif huilé d’Aston Villa. Et bonne nouvelle pour les Villans, le Français se sent très bien au moment d’aborder le sprint final de la saison. «Je me sens en pleine forme et j’adore cette période de la saison où tout se joue. Chaque match est important, et c’est ce que j’aime – et c’est ce que nous recherchons tous en tant que footballeurs : un grand enjeu. J’entends parler de la fatigue des joueurs en fin de saison, mais je donne tout. J’ai le sentiment d’avoir progressé tout au long de ma carrière et, avec l’expérience, je suis aujourd’hui au sommet de ma forme.»

Une valeur sûre pour Villa

Si certains footballeurs sont accusés par les médias de se préserver en vue de la Coupe du Monde 2026, on ne peut pas dire cela de Lucas Digne. Bien évidemment, le Français a le Mondial dans un coin de la tête. Mais il veut avant tout bien finir la saison avec son club, lui qui est considéré comme une référence à son poste de l’autre côté de La Manche comme nous l’explique Salim Baungally, journaliste et spécialiste de la Premier League. «On ne se rend pas à quel point il est fiable à Villa. Je le trouve bon, même parfois très bon. Mais je ne le trouve jamais mauvais. En termes de passes décisives, il est là. En ce qui concerne les centres et les coups francs qui amènent des actions potentielles, il est là. Il a un super pied gauche. Il est, pour moi, l’arrière gauche le plus fiable de Premier League. Il se blesse très peu. Aujourd’hui, en Angleterre, il n’y a pas plus fiable que lui. »

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Jeudi soir, Emery et les Villans compteront d’ailleurs sur lui pour faire face à Nottingham Forest en 1/2 finale aller de l’UEFA Europa League. Ils ont également besoin de lui pour se qualifier pour la prochaine campagne de la Ligue des Champions. Lucas Digne est prêt à relever tous ces défis comme il nous l’a avoué : «nous sommes dans le dernier mois de la saison et tout reste à jouer. Notre objectif principal est la qualification pour la Ligue des Champions, un objectif extrêmement difficile à atteindre en Premier League. C’est de loin le championnat le plus compétitif au monde, avec un nombre impressionnant d’excellentes équipes. Chaque saison, de très grands clubs terminent hors des places qualificatives pour la Ligue des Champions, mais s’ils s’étaient qualifiés, ils iraient certainement loin dans la compétition.»

Sur tous les fronts en 2026

Il poursuit : « j’adore jouer en Ligue des Champions et je suis heureux d’avoir vécu cette expérience avec des clubs aussi différents que le LOSC, le PSG, l’AS Roma, le Barça et maintenant Aston Villa. Notre objectif est de faire plaisir aux supporters, et ils prennent autant de plaisir que nous, les joueurs, à jouer en Ligue des Champions. La saison dernière, nous sommes passés tout près d’éliminer le PSG, ce qui prouve notre potentiel. Ces dernières saisons en Europe, nous avons acquis une chose essentielle dans le football : l’expérience.» Digne en a déjà une bonne dose grâce à sa carrière très enrichissante qui l’a menée dans les meilleurs clubs du monde et en équipe de France.

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Toujours assoiffé de succès et de titres, le latéral gauche rêve de soulever la Ligue Europa. «Nous sommes en demi-finales de la Ligue Europa et nous n’avons qu’une seule ambition : remporter la compétition. Unai Emery est un entraîneur qui possède une grande expérience du football international et il sait comment gagner. Ce serait formidable d’offrir un trophée aux supporters de Villa et d’écrire un nouveau chapitre dans la riche histoire de ce club.» Ensuite, le natif de Meaux aura un trophée à aller chercher en équipe nationale si Didier Deschamps fait appel à lui cet été. Avec 56 capes au compteur et une solide expérience, la valeur sûre Lucas Digne aura sûrement son mot à dire. Et pas qu’un seul…