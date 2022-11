Real Madrid : Eden Hazard vide son sac !

La suite après cette publicité

Eden Hazard a activé le mode Coupe du Monde. Comme ses vingt-cinq coéquipiers, le joueur âgé de 31 ans a rejoint ce lundi le Centre national du football de Tubize. C'est là-bas que les hommes de Roberto Martinez vont entamer leur préparation au Mondial avant de s'envoler pour le Qatar. Un pays où Hazard espère briller. C'est ce qu'il a affirmé ce lundi en conférence de presse. Ses propos sont relayés par La Dernière Heure. «J'ai envie de montrer au peuple belge qu'il peut compter sur son capitaine. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. Des blessures peuvent arriver, le facteur chance sera peut-être également présent. Essayons de gagner les trois matchs et on verra qui sera notre adversaire en huitième de finale».

Pour atteindre ce stade, les Diables Rouges devront donc sortir du groupe F, où ils croiseront le fer avec le Canada, le Maroc et la Croatie. Mais ils figurent parmi les favoris, eux qui avaient atteint les 1/2 finales en Russie il y a quatre ans. «On était à notre pic en 2018. Moi, je joue un peu moins, Lukaku a été confronté aux blessures, notre défense a vieilli mais tout le monde veut démontrer que l'on peut encore compter sur la Belgique». Et sur Eden Hazard, qui devra gérer une forte concurrence en sélection. «Je vis très bien la situation. Quand j'ai commencé le foot, j'ai pris la place des joueurs à Chelsea. Quelqu'un un jour va prendre ma place comme en Argentine, quelqu'un remplacera Messi».

Hazard évoque son cas

Il poursuit : «si vous parlez de Leandro (Trossard), il fait une superbe saison. Il mérite plus que moi de jouer. Tant qu'il y a une bonne relation, ça sera bénéfique. Dès fois, on met un capitaine sur le banc mais pas tout le temps, il faut lui demander (sourires) Jouer ensemble, on peut. Le coach fera ses choix. On va l'accepter. Si j'étais coach, je me mets sur le terrain. Ca ne serait pas mérité sur ce que j'ai fait ces deux dernières années. Sur ces quinze dernières années, oui. Je comprends le doute des gens». Mais l'ancien joueur de Chelsea espère bien se faire une place dans le onze titulaire, lui qui pourrait bien vivre son dernier grand tournoi.

«C'est possible. Je ne me projette pas mais ça peut l'être pour quelques joueurs. Il faudra tout donner pour cette Coupe du Monde». L'occasion aussi de montrer qu'il en a toujours sous le pied, lui qui est un remplaçant au Real Madrid (6 apparitions, 2 titularisations, 1 but). «C'est compliqué, j'ai envie de jouer plus. Mais ça fait partie du sport. Il y a un entraîneur qui prend des décisions. J'accepte. J'essaye de montrer tous les jours à l'entraînement que je peux jouer. J'espère que mon heure viendra (...) C'est difficile de prendre du rythme quand on ne joue pas. On est jugé sur peu de choses. À moi d'en faire mieux sur peu de temps sur le terrain».

Il n'exclut rien pour son avenir

Il poursuit : «moi, je ne doute pas de mes qualités. Je n'ai pas démontré depuis pas mal de temps mais je ne suis pas devenu nul en deux-trois ans (...) On a parlé un peu au début de l'année (avec Ancelotti, ndlr). Il m'a dit de faire le maximum quand je suis sur le terrain». Mais il n'en a pas beaucoup l'occasion. Envisage-t-il un départ après le Mondial ? «Je n'ai pas envie mais ça ne sera peut-être pas que ma décision qui comptera». Ce n'est pas un secret, le Belge sous contrat jusqu'en 2024 souhaite rester dans la capitale espagnole. De son côté, le Real Madrid n'est pas fermé à l'idée de s'en séparer.

Mais pour l'instant, le joueur, qui n'exclut rien pour son avenir, se concentre sur la Belgique et le Mondial, lui qui va mieux depuis son opération en fin de saison. «Je me sens mieux. Je n'ai plus de blessures. J'ai moins mal aux jambes. C'était compliqué avant l'opération, car je n'avais rien changé à ma façon d'être. Depuis que j'ai enlevé la plaque, la mobilité de ma cheville s'améliore. Pas grand-chose n'a changé (...) La préparation ? C'est différent par rapport à d'habitude. Mais ça va venir tout de suite. Il faut jouer un bon match amical. On n'attend qu'une chose : que le premier match arrive».

Le Belge est prêt à jouer

Mais Hazard, dont le dernier match remonte au 25 octobre, a peu de temps de jeu dans les jambes. Mais ce n'est pas un problème pour participer au Mondial. «Le bon exemple, c'est l'Euro. J'ai joué un quart d'heure le premier match puis un peu plus et je me suis bien senti face au Portugal. Si on refait la même chose, ça sera très bien. À voir comment les entraînements évoluent. On a un staff compétent. Je ne me fais pas de soucis». Et peu importe ce qu'on dit de lui. «Les critiques, je n'y prête pas attention. Ce sont les doutes des autres personnes qui peuvent nourrir ma motivation. On a une belle Coupe du monde à jouer, c'est ça notre plus grande motivation. Tout le peuple belge doit croire en cette équipe nationale». Et en une possible renaissance du phénix Eden Hazard.