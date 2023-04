Liga : la réponse hilarante du coach de Getafe à Xavi

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone a une nouvelle fois délivré une piètre performance ce dimanche sur la pelouse de Getafe (0-0). Cela fait trois matches consécutifs toutes compétitions confondues que les Catalans ne marquent aucun but. Après la rencontre, Xavi s’est plaint en conférence de presse de la pelouse, mais également de l’horaire du match inhabituel pour les Blaugranas. L’entraîneur adverse, Quique Sánchez Flores, a répondu avec ironie à la légende du Barça.

« Les plaintes concernant le soleil ? Eh bien, Nivea, "after sun", tout ce que vous voulez… ». Il s’est ensuite exprimé sur l’état du terrain. « Je ne vais pas m’étendre sur le sujet. Nous n’avons pas joué sur de la terre battue. Le gazon est magnifique et c’est la même chose pour nous deux. Là-bas, ils laissent les balles très courtes et très rapides. Pour leurs conditions techniques. Nous avons joué dans les conditions qui nous conviennent le mieux. Nous n’avons rien fait en dehors des règles. »

