PSG : Luis Enrique assume sa part de responsabilité

Présent en conférence de presse après la défaite du PSG face à l’AS Monaco, le coach Luis Enrique n’a pas voulu dramatiser sur la situation. Le technicien espagnol estime aussi que son équipe n’est pas chanceuse en ce début de saison. Il en a aussi profité pour protéger ses joueurs, comme à son habitude, estimant que les mauvais résultats de son équipe n’étaient liés qu’à ses choix.

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« C’est ça, c’est ce que j’ai toujours dit. L’entraîneur qui perd et doit être ici, c’est le pire moment pour les entraîneurs, mais j’en rigole. J’accepte ma responsabilité en tant qu’entraîneur, bien sûr. Et si tu veux que je parle du match, je te dirai que je suis content de ce que j’ai vu. C’est clair que c’est le début de la saison et on n’est pas à notre niveau, mais j’ai vu beaucoup de choses positives. Aujourd’hui, pour moi, c’est clair qu’on mérite la victoire clairement. Et les Expected Goals, qui te disent normalement la qualité des occasions que tu as, c’est clairement en notre faveur (2,5 à 0,5). Mais c’est comme ça le football, c’est un sport merveilleux. »