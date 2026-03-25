Roberto De Zerbi n’est pas près de retrouver un vestiaire

Le 12 février dernier, la nouvelle faisait trembler l’Olympique de Marseille tout entier. À ce moment-là, Roberto De Zerbi quittait officiellement le banc du club phocéen. Et si Habib Beye avait repris les rênes de l’actuel troisième de Ligue 1 quelques jours plus tard, l’Italien, de son côté, semblait être usé par son mandat. La question qui se posait donc était la suivante : quelle sera sa prochaine destination ? Si plusieurs rumeurs avaient été relayées, Tottenham semblait en pole position puisque les Londoniens étaient en panique en Premier League et avaient besoin d’un coach dans l’urgence (Igor Tudor a finalement succédé à Thomas Frank en février dernier).

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Depuis, le coach italien n’a toujours pas trouvé son bonheur, et il va bien falloir patienter. Comme l’indique le journaliste italien Gianluca Di Marzio, le coach de 46 ans ne serait pas prêt à refaire surface dans un vestiaire, au moins pour la fin de saison. En effet, celui-ci préfère évaluer calmement les chances qu’il aura à la fin des championnats. Il ne s’agit pas d’un non catégorique au club anglais, car d’autres équipes l’ont également recherché depuis qu’il s’est retrouvé sans banc. Son choix est certain, sans rapport avec le type d’offres qu’il a reçues et les clubs qui l’ont contacté, il sera impossible de le voir au travail avant la saison prochaine. Affaire à suivre…