Manchester United : Edison Cavani a choisi son futur club

Comme beaucoup de joueurs en fin de contrat en juin prochain, tel que Kylian Mbappé, Edinson Cavani va pouvoir négocier librement avec d'autres clubs dès le 1er janvier et l'ouverture du mercato hivernal. Arrivé à Manchester United en octobre 2020 après son expérience au Paris Saint-Germain, l'attaquant uruguayen ne devrait pas prolonger son bail avec les Red Devils alors que les blessures le gênent considérablement cette saison (8 apparitions toutes compétitions confondues, 1 but).

Une nouvelle destination pourrait donc permettre à l'ancien avant-centre parisien de tourner la page et de se relancer. Son agent Walter Guglielmone avait d'ailleurs été clair récemment au sujet de son avenir : «nous devons attendre un peu (concernant un retour en Amérique du Sud, ndlr), nous verrons quelles possibilités existent. Évidemment, si une équipe du Brésil vient avec un bon projet, nous pouvons toujours écouter. J'ai l'obligation d'envoyer toutes les options à Cavani.» Mais «El Matador» semble déjà avoir fait son choix.

Cavani veut le Barça dès le 1er janvier

Selon les information de TyC Sports, Edinson Cavani a en effet décidé de rejoindre le FC Barcelone dès le mercato hivernal. Le média argentin explique que Boca Juniors a contacté le principal concerné pour prendre la température et tenter de le recruter mais que le joueur de 34 ans a refusé. Et ce dernier a profité de l'occasion pour dévoiler son prochain club, le Barça donc. Reste désormais à s'entendre avec les Blaugranas, qui le suivent depuis quelques semaines déjà.

Avec la retraite forcée de Sergio Agüero et les piètres performances de Luuk de Jong, le club catalan multiplie les pistes ces derniers temps pour renforcer son attaque, et la piste Cavani avait été évoquée fin novembre. Après avoir joué en Uruguay, en Italie, en France et en Angleterre, Edinson Cavani pourrait donc découvrir un nouveau pays et une nouvelle culture dans quelques semaines.